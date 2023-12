Vesna Lenić Kreže: Rada ustvarjam čudaške svetove in čudaška bitja

V nadaljevanju preberite:

Sem bolj ali manj nov v tem prostoru. Rojen sem brezčasen in nimam preferenc do takih stvari, kot je spol. Moja teža je peresna in moja višina je spremenljiva, od trideset do dvesto centimetrov. Rad imam stvari, ki lepo dišijo in so čudnega okusa. Ne sledim vzorcem, ne trudim se osmišljati stvari. Ne ločujem med dnevom in nočjo, saj sem vedno buden. To je Loizek, eden izmed alter egov Vesne Lenić Kreže, nadvse igrive »trenutno« trboveljske umetnice. Je eden izmed »čudaških«, ki pri Vesni komaj čakajo, da pokukajo na plan.