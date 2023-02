Vozili se bomo, a predvsem na elektriko

V nadaljevanju preberite:

Električni avtomobili in druga vozila niso nič novega, obstajali so celo prej kot vozila na nafto in njene derivate. Tem že nekaj časa ne kaže najboljše, verjetno najhujši udarec pa so doživeli prejšnji teden. Evropski parlament je namreč dokončno podprl odločitev o novih standardih za izpuste ogljikovega dioksida za avtomobile. Novi avtomobili in kombinirana vozila od leta 2035 ne bodo več smeli imeti izpustov. Odločitev morajo sicer potrditi še države članice, vendar je jasno, da avtomobilom na naftni pogon v Evropski uniji bije zadnja ura. Oziroma zadnja leta.