Vse za igro in petje

V nadaljevanju preberite: Univerzo življenja je opravila v Londonu, se zgodaj postavila na svoje noge, promovirala ribe in čokolado, bila ožuljena hostesa na Arsenalovem stadionu, plesala na nastopu Rite Ore, nastopila v filmih in videu Jamesa Blunta, spoznala zanimivost in praznino manekenstva. Živeč na relaciji Moskva–London–Ljubljana, pa Ljubljančanka Alya Elouissi ve, da sta njeni prvi strasti dramska igra, študij končuje v Rusiji, in petje.