Za vedno bom drugačna in ves čas se lepim v celoto

So stvari, ob katerih bi še kamen zajokal, in mednje nedvomno sodi prezgodnja smrt otroka. Doris Kukovičič je izgubo vseh izgub, kakor ji pravi, zajela v čustvenih sporočilih, namenjenih sinu, ki ga je vzela kruta bolezen pri le osemnajstih letih, pri založbi Beletrina pa so jih sestavili v knjigo Pisma Maticu. Avtorica, ki je poklicno zavezana odnosom z javnostmi, nam je zaupala, kako so ji pomagala v najtežjem obdobju žalovanja.