Zakon kot temnica upanja

»Zakon lahko počaka, izobraževanje ne more.« Ta stavek odzvanja skozi ves roman Khaleda Hosseinija Tisoč veličastnih sonc, pa vendar se, takoj ko stopimo iz njegove goreče želje, da bi se svet postavil na noge, dogaja nekaj ravno obratnega. Zakonska zveza ne more počakati, in tako se v tej knjigi petnajstletni Marjam in Lajla poročita – ne po svoji volji – z moškima, ki sta od njiju nekaj desetletij starejša.