Zala Springs – panonski biser, ki zahteva in daje

Če boste prečkali mejo z Madžarsko v Dolgi vasi, vas čaka slabih 80 kilometrov razgibane magistralne ceste do Zalascanyja, kjer je 160 hektarov veliko posestvo, na katerem se razprostira odlično urejen golf resort Zala Springs. Medtem ko je na avtocestah signalizacija po vsem svetu uniformirana, na madžarskih magistralkah in stranskih cestah v oči pade na gosto posejana prometna signalizacija, ki je nismo vajeni. Tudi poudarjeno opozarjanje na nevarnost nesreče z nazornimi tablami dejansko poveča previdnost voznikov, verjetno to celo pripomore k prijaznejši statistiki varnosti v prometu.

Lagodna vožnja po romantični in rahlo gričevnati panonski pokrajini, ki jo izmenjaje izrisujejo gozdovi, pšenica, koruza in sončnična polja, napoveduje vinorodno deželo, sploh pa termalno jezero v Hevizu, ki je le osem kilometrov oddaljen od Keszthelyja (Blatenski kostel) na obrežju Blatnega jezera. Še nekaj kilometrov prej se golfisti navdušujejo nad prostranimi osemnajstimi luknjami enega najbolje urejenih igrišč v srednji Evropi, navduši pa tudi tenkočutno umeščena spremljajoča infrastruktura s klubsko hišo in restavracijo ob jezercu s fontano, ličnima zgradbama s prostornimi in sodobno opremljenimi apartmaji ter butičnim velnesom, kjer ti preverjeno zelo učinkovito pomagajo ob lažjih poškodbah, staknjenih med vihtenjem palice.

V polni formi ali ob vrnitvi po poškodbi

Očitno tamkajšnje ozračje blagodejno vpliva tudi na povratnike po poškodbah. Andreja se je denimo v velikem slogu vrnila k skoraj starim udarcem po hudo vnetem ramenskem obroču, ki je zahteval nekajmesečno rehabilitacijo. Ko pa jo je telo na panonski ravnici opozorilo z bolečino v križu, je to z masažo takoj odpravil fizioterapevt milega obraza, ki pa s svojim stasom deluje kot pravi potomec mogočnega Atile, najmočnejšega vladarja hunskega cesarstva.

Za golfski raj na zahodu Madžarske je poskrbel Američan, 83-letni Robert Trent Jones Jr., ki je oblikoval več kot 250 igrišč po vsem svetu, pred šestimi leti pa se je legendarni arhitekt igrišč podpisal še pod panonski golfski biser. Med drugim je zasnoval mnoga prizorišča, ki so gostila turnirje najvišje svetovne ravni. Zato naj vas pogled na široko in ravno igrišče skoraj brez dreves in grmičevja v Zala Springsu ne zavede, saj znajo številne peščene in vodne ovire dodobra pokvariti začetno navdušenje in visoka pričakovanja. Da ne govorimo o brezhibno urejenih udarjališčih, čistinah in zelenicah, ki zahtevajo izpiljeno tehniko udarcev. V tokratni vročini sva pogrešala le senco, ki bi jo morda lahko dajali vsaj nadstreški nad klopmi ob udarjališčih, vse drugo pa omogoča vrhunski golfski užitek.

Hoteli, apartmaji, medicinski center ...

Prav to so si zamislili snovalci prestižnega središča, katerega gradnja sicer še zdaleč ni končana. Podrobnosti nam je predstavila vodja prodaje Szilvia Sóti: »Gre za projekt, vreden 250 milijonov evrov, ki predvideva še petzvezdnični hotel, vile, trgovine, restavracije in medicinski center. Investitor je podjetje SGH Birdie Real Estate Ltd., ki je v lasti Gaborja Szelesa, enega najuspešnejših madžarskih podjetnikov. Leta 2013 je začel vlagati v turizem doma in v tujini, njegova podjetja delujejo tudi na področju medijev in elektronike. V čudoviti dolini Zale si je zamislil luksuzni turistični resort, neposredno ob igrišču je kupil in obnovil tudi sloviti grad Batthyani in ga preuredil v hotel. Medicinski center bomo odprli že v oktobru, gradimo tudi nove hotelske zmogljivosti in apartmaje.«

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je Zala Springs vodilno golf prizorišče na Ogrskem, prej je primat pripadal Pannonia Golf & Country Clubu. Sicer ima Madžarska ob devetih milijonih prebivalcev skupno 14 igrišč za golf, polovica jih ima 18 lukenj, druga polovica pa devet, medtem ko golf aktivno igra okoli 3000 Madžarov, razkriva sogovornica. Po njenih besedah Zala Springs v povprečju obišče do 500 Slovencev na leto, skupno vsako leto gostijo okoli 13.000 golfistov. Največ tujih gostov prihaja iz Avstrije, Slovaške, Češke in Nemčije, ki že tradicionalno dopustujejo ob Blatnem jezeru ter se enološko in kulinarično razvajajo v širši regiji.

Vinska pot Egregy je zakon

V Hevizu se tre turistov vse leto, saj je njihovo jezero magnet za ljubitelje zdraviliškega turizma. Gre za drugo največje termalno jezero na svetu, a biološko največje aktivno naravno jezero, na kar domačini ponosno opozorijo ob vsaki malce bolj poglobljeni razpravi. Takšnih zagotovo nikoli ne zmanjka na gričku Egregy, ki se z vinskimi trtami bohoti nad mestecem s 6000 prebivalci. Vinske kleti, zidanice in restavracije niti za trenutek ne samevajo. Pinot, sauvingon, chardonnay in rizling so le uvod v raziskovanje okusov tokaja in muškata otonela ob hkratnem razvajanju brbončic z ogrskimi salamami, siri, papricirano golaževo juho, svinjskim zrezkom po cigansko, ribjim paprikašem in drugimi dobrotami.

Vinska pot je vredna vsakega koraka, dviga čaše in porabljenega centa. Gostoljubnost domačinov, ki jo začinijo še prijazne cene, kar kliče po novem obisku. Na Madžarskem sicer pohvalno velja ničelna toleranca do vsebnosti alkohola v telesu voznikov. Zanimivo je tudi, da v štirih dneh voženj na relaciji Zalaegerszeg–Zalascany–Heviz–Keszthely in v nasprotno smer ter počez nisva opazila niti enega policista. Zato pa sem v treh dneh igranja dvakrat izgubil pokrivalo ene izmed palic, s katero sem tokrat žogico udarjal naravnost čarobno. Ker se v mistični dolini Zale nič zares ne izgubi, so mi ga dvakrat vrnili v klubsko hišo.