Zastava medicine nima barve

Medicinec Luka Zorenč je deset dni pomagal v Lvovu in Kijevu, opazoval grozo in malone jokal ob prizorih neizmerne solidarnosti. Pravi, da si vojno želijo le tisti, ki je niso nikdar izkusili. Medicina se ne sprašuje, kdo ima prav in kdo ne, pomagati je treba človeku.