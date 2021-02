Anis Ličina po prepričanju kriminalistov usmerjal nasilne protestnike

Dva požigalca izsledili, enega še iščejo

Nasilni protesti so bili po prepričanju policije organizirani in načrtovani: FOTO: Voranc Vogel/Delo

Napadalec na fotoreporteja in novinarja

Strasti razgretih nasilnežev so poskušale umiriti posebne policijske enote. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Intenzivna kriminalistična preiskava protestov proti vladi in omejitvam zaradi preprečevanja širjenja virusa je navrgla nove osumljence, za že znanega 39-letnika iz Ljubljane, po naših zanesljivih informacijah gre za, pa so našli dokaze, da je bil pobudnik in vodja.Anis Ličina si je zato poleg že predhodnih kazenskih ovadb, v preteklosti pa je bil tudi že obsojen, prislužil še kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja k upiranju in kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje.»Devetintridesetletni Ljubljančan je v vlogi vodje vse od 16. oktobra 2020 pa do samega neprijavljenega protesta prek različnih socialnih omrežji pozival ljudi k nasilnem protestu. Nasilnost je vseskozi poudarjal v svojih govorih in vabilih. Neprijavljen protest se je nato 5. novembra 2020 dejansko zgodil in bil nasilen, saj je prišlo tako do napadov na policiste in novinarje, kot do uničevanja tako zasebne kot družbene lastnine. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen do treh let,« je sporočila, predstavnica ljubljanske policijske uprave.Izsledili pa so še nekaj drugih osumljencev, ki so na protestu izvajali nasilje. Prepričani so, da je že omenjeni Ličina skupaj s 30-letnikom, ki je prav tako iz Ljubljane, osumljen še storitve kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, ki je preprečila uradni osebi uradno dejanje.»Oba sta dejanje storila na nasilnem protestu, prvi v vlogi vodje skupine nasilnih protestnikov, katerim je dajal navodila, kako naj delujejo proti policistom. Drugi pa kot eden izmed članov navedene skupine. Omenjena skupina je tako pod vodstvom 39-letnika s svojim skupnim delovanjem, kjer so na samem protestu metali različne predmete v policiste, poskušala policistom preprečiti izvrševanje uradnih nalog. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od treh mesecev do dveh let. Za vodjo take skupine pa od šest mesecev do treh let.«Kot je znano, nasilneži niso samo fizično obračunavali, ampak so povzročali še gmotno škodo. Na ljubljanski tržnici, denimo, so požgali streho štirih lesenih stojnic. Vsaj dva osumljenca bosta za to dejanje odgovarjala. Kriminalisti so izsledili 28-letnega in 32-letnega moškega, tretji osumljeni pa je za zdaj še neznan. Trojica je namreč z vžigalnikom zanetila ogenj na strehah lesenih stojnic in s tem povzročila za okoli 2000 evrov škode. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena denarna kazen ali kazen zapora do dveh let, so še dodali na policiji.Že konec leta se je z očitki, da je brcnil policista, hudo napadel fotoreporteja in udaril snemalca, soočil 26-letni Mariborčan, po poročanju medijev gre za, a ga forenzični in drugi dokazi bremenijo še dodatnih kaznivih dejanj.Z dodatnim zbiranjem obvestil, ogledom kraja, preiskavo bioloških sledi in pregledi posnetkov so ugotovili, da je omenjeni 26-letnik še dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Pri prvem kaznivem dejanju je osumljenec na Trgu republike v Ljubljani proti enemu policistu vrgel gorečo pirotehnično sredstvo, pri drugem kaznivem dejanju pa na Erjavčevi cesti v Ljubljani policista z nogo brcnil v predel prsnega koša in nato stekel stran. Za ta dejanja mu grozi od pol leta do treh let zapora.Tudi po toliko časa od protestov nasilneži mirno še ne morejo spati, saj policija sporoča, da s preiskavo nadaljujejo.