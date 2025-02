Deklica, ki se je poškodovala pri sankanju, je v smrtni nevarnosti

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da se je v ponedeljek na enem izmed mariborskih smučišč poškodovala deklica. Policijo so o nesreči obvestili ob 20.40. Mladoletnica se je poškodovala pri sankanju, prepeljali so jo v UKC Maribor.

Njeno stanje je sicer stabilno, vendar je še zmeraj v smrtni nevarnosti. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo zbiranje obvestil.