Deklica padla s sedežnice pet metrov globoko

Že prvi dan počitnic sta se na belih strminah zgodili dve nesreči. S celjske policijske uprave so namreč poročali o dveh hudih nesrečah na smučiščih, in sicer na Kopah in v Ribnici na Pohorju. Na žalost sta bila v obeh huje poškodovana otroka. Lani je bilo v nesrečah na smučiščih pri nas sicer poškodovanih več kot 600 ljudi.

Na Kopah se je v ponedeljek poškodovala hrvaška deklica, ki je zdrsnila s štirisedežnice in padla približno pet metrov globoko. Pri padcu se je huje poškodovala. »Poleg deklice in še dveh otrok je bila v tistem času na štirisedežnici še spremljevalka skupine otrok. Deklico so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. V tem primeru še zbiramo obvestila,« je okoliščine nesrečnega dogodka opisala tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.

Na smučišču Ribnica na Pohorju pa se je istega dne huje poškodoval deček, ki je na strmini izgubil nadzor nad smučmi in padel. »Otroka, ki je pri smučanju uporabljal vso potrebno zaščitno opremo in se je pri padcu hudo poškodoval, so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor,« je pojasnila Trbulinova.

Skupaj 40 hudih poškodb

Statistični podatki o lanski smučarski sezoni, ki jih zbira pristojni inšpektorat za notranje zadeve, kažejo, da je bilo v nesrečah na 22 slovenskih smučiščih skupno udeleženih 625 oseb, od tega je bilo 525 smučarjev in 95 deskarjev. Največ poškodovanih smučarjev je utrpelo lahke telesne poškodbe, teh je bilo 514, hudo poškodovanih pa je bilo 40.

Večina udeležencev v teh smučarskih nesrečah, in sicer 72 odstotkov vseh, je bila državljanov Slovenije. Med tujimi gosti pa jih je bilo med njimi največ iz Hrvaške, in sicer deset odstotkov, je v teh dneh pojasnil Boštjan Kavc s Policijske uprave Celje.

Po starostnih kategorijah je bilo največ poškodovanih starih od 11 do 14 let. Najmlajši poškodovani udeleženec v lanski sezoni je bil star štiri leta, najstarejši pa 86 let; oba sta bila lažje poškodovana.

Najpogostejši vzrok smučarskih nesreč je pomanjkljivo smučarsko znanje. Veliko je zvinov, veliko je tudi izpahov kolen, pri čemer v teh primerih govorimo o lahkih telesnih poškodbah, je povedal Kavc. Število poškodovanih v smučarskih nesrečah se sicer v zadnjem desetletju zmanjšuje.

Na smučišču niste sami

Pri tem je Kavc na Kopah v ponedeljek ob novici, da bosta tudi letos slovenskim kolegom pomagala dva hrvaška policista, o čemer smo na kratko poročali, vnovič spomnil na deset zlatih FIS-pravil obnašanja na smučiščih. Kot je dejal, se morajo smučarji zavedati, da na smučišču niso sami, da so tam tudi ranljivi udeleženci in posamezniki, ki morda niso tako vešči smučanja, kot smo sami. Smučanje naj vsi prilagodijo tudi vremenu in gostoti smučarjev, je poudaril.

Med drugim je spomnil še, da zakon o varnosti na smučiščih določa, da mora upravljavec smučišča tam zagotoviti smučarske nadzornike glede na velikost oziroma obremenitev določenega smučišča. Zakon predvideva, da so za določene prekrške, ki jih naredijo smučarji, pristojni smučarski nadzorniki, medtem ko so policisti eksplicitno odgovorni za obravnavo smučanja pod vplivom alkohola, psihoaktivnih snovi ali zdravil.

Med zimskimi šolskimi počitnicami, ko je obisk smučišč povečan, je na njih povečano tudi število policistov, ki pomagajo upravljavcem smučišč in smučarskim nadzornikom.