Dijak v šolo prinesel airsoft pištolo

S policijske uprave Koper so sporočili, da je na eni od srednjih šol imel dijak pri sebi v učilnici pištolo airsoft, ki jo je razkazoval. Po opozorilu učitelja, naj mu jo izroči, je to tudi storil. Pištolo je učitelj shranil do prihoda policistov, ki so ugotovili, da gre za pištolo airsoft brez nabojnika in nabojev.

Za mladoletnika bo napisan obdolžilni predlog, poleg tega pa še poročilo na CSD. Pištolo so mu zasegli in o dogajanju obvestili starše, so v sporočilu za javnost še zapisali policisti PU Koper.