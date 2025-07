Gisèle Pelicot prejela najvišje francosko odlikovanje

Francozinja Gisèle Pelicot, ki je lani požela mednarodno priznanje po javnem pričanju na sojenju zaradi množičnih posilstev, je prejela najvišje francosko odlikovanje, poroča BBC.

72-letnica je bila tik pred francoskim državnim praznikom, dnevom Bastilje 14. julija, imenovana za vitezinjo legije časti. Bila je med 589 osebami, ki so prejele najvišje francosko odlikovanje.

Pelicotova je v Franciji in v mednarodnem prostoru po desetletju posilstev, ki jih je organiziral njen nekdanji mož Dominique Pelicot, ki danes velja za enega najhujših spolnih prestopnikov v sodobni Franciji, postala simbol poguma in neomajne volje. Njen bivši mož je bil skupaj s 50 drugimi moškimi obsojen za sistematična posilstva, ki so se zgodila med letoma 2011 in 2020. Omamljal jo je z zdravili v pireju, kavi ali sladoledu, nato pa v domače okolje v Mazanu vabil moške, ki so jo posiljevali.

Na sojenju, ki je bilo označeno za francosko sojenje stoletja, so ga lani spoznali za krivega zaradi posilstva in obsodili na dvajset let zapora, prejel je najvišjo možno kazen. Za krive posilstev je sodišče spoznalo tudi preostale obtožence.

»Želim, da vse ženske, ki so bile posiljene, rečejo: Gospa Pelicot je to storila, tudi jaz lahko,« je Pelicotova danes izjavila novinarjem in dodala, da želi »preusmeriti sramoto« z žrtve na posiljevalca.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je izjavil, da sta njena »dostojanstvo in pogum ganila in navdihnila Francijo in svet«.

Po besedah njenega odvetnika bodo v začetku prihodnjega leta objavili tudi njeno spominsko knjigo, v kateri bo opisala svojo zgodbo.