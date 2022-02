Domnevni zvodnik še na višjem sodišču

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem višjem sodišču je potekala pritožbena seja v kazenskem postopku zoper 34-letnega državljana Kosova in Srbije Hajzerja Muzliukaja. Ta je bil novembra 2020 oproščen obtožbe o storitvi kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po prvem odstavku 175. člena kazenskega zakonika. Tožilcu Mitji Kozoletu namreč ni uspelo dokazati, da je žensko od neznanega datuma leta 2015 pa do 3. decembra 2018 silil v prostitucijo, jo nadziral in od nje zahteval celo 400 evrov na dan.

Vsak dan naj bi morala samo za stroške varovanja spolno zadovoljiti osem strank (polurna postavka je bila 50 evrov), nato pa obdelati še dodatne za svoje golo preživetje. Tudi ob nedeljah.