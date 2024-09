Dovolj je bil le en vbod, da je oče čez nekaj ur umrl

V nadaljevanju preberite:

Lanskega 7. julija se je v naselju na območju Ljubljane zgodila družinska tragedija. Mladoletnik je v trebuh zabodel lastnega očeta.

Dovolj je bil samo en vbod, da je oče čez nekaj ur umrl. Preden je moški v petdesetih izdihnil, je policistu prikimal, da ga je zabodel 16-letni sin, in na kratko odgovoril: »Samo v trebuh.«

Oče in sin sta se zaradi odhoda na morje in vračila denarja dedku usodnega dne začela prepirati že popoldne. Vrhunec je spor dosegel zvečer, ko je oče sinu prepovedal, da odide z letalom na pot z veliko starejšim prijateljem, ki ga je spoznal v džamiji.

Ta naj bi mu vcepil ideje o kraju, kjer se bosta zanj cedila med in mleko, kjer bo užival v bogastvu in obilici denarja. Ko je slišal prepoved, je počilo. Na mater in očeta je začel kričati, da mu nič ne privoščita, ne denarja ne sreče, da ga nimata rada in da si želi samo umreti.