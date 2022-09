En mrtev, trije ranjeni, osumljenca iščejo

Sinoči okoli desete ure zvečer so policisti na številki 113 prejeli več klicev, da je prišlo na glavni cesti Mirna Peč – Novo mesto, pri Brezju, do streljanja. Operativno-komunikacijski center je na kraj dogodka napotil več policijskih patrulj, kasneje so se v aktivnosti vključili tudi kriminalisti in policisti s službenimi psi, javljajo s Policijske uprave Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah se je zgodil umor, in sicer naj bi 25-letni osumljenec iz Brezja ustrelil 22-letnega Novomeščana iz Poganške ulice. V streljanju so bile ranjene še tri osebe, ženska in dva moška, stari med 19 in 27 let, ki so jih prepeljali v novomeško splošno bolnišnico. Enega od njih, moškega s poškodbami glave, so odpeljali dalje na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Med enajsto zvečer in drugo uro zjutraj je bilo več policistov tudi pred novomeško urgenco, saj se je tam zbralo okoli sto oseb, ki so poznali poškodovane in pokojnega. Izgredov ni bilo.

Zaradi opravljanja ogleda kraja je bila cesta Mirna Peč – Novo mesto pri Brezju zaprta do tretje ure zjutraj. Ogled kraja je vodila dežurna preiskovalna sodnica, z dežurnim okrožnim državnim tožilcem, ob strokovni pomoči forenzičnih strokovnjakov sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto in inštituta za sodno medicino iz Ljubljane.

25-letni osumljenec, ki ga je policija že obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, ropov, groženj in telesnih poškodb ter različnih prekrškov iz področja javnega reda, je na begu.

Poteka intenzivna kriminalistična preiskava in policija še vedno varuje določena območja, zato v tem trenutku več podatkov o okoliščinah kaznivega dejanja ne morejo posredovati. Več o dogodku bodo novomeški policisti razkrili jutri.

Iščejo osumljenca

Zaradi podanih razlogov za sum, da je storil kaznivo dejanje umora, policija išče Mirka Pilingerja, starega 25 let, iz Novega mesta.

Nazadnje so ga videli v soboto zvečer, okoli desete ure, pri Brezju v okolici Novega mesta, nakar se je za njim izgubila vsaka sled.

Osumljeni naj bi bil oborožen in je nevaren, opozarjajo.

Kdor bi o osumljenem ali okoliščinah dogodka imel kakršnekoli uporabne podatke, naj pokliče na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.