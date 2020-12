Fiktivne opcijske pogodbe in nakazila v Liechtenstein

V nadaljevanju preberite:

Nekdanjega dolgoletnega predsednika uprave Salonita Anhovo Jožeta Fundo in nekdanjega direktorja za finance in ekonomiko Marka Kodriča je ljubljansko okrožno sodišče obsodilo na zaporni kazni zaradi pomoči nekdanjim vodilnim v Merkurju pri menedžerskem prevzemu. Soobtožena Janjo Krašovec in Miha Groznika je oprostilo.