Goljufom je nakazal več kot 60.000 evrov

Mariborski policisti so poročali o lažnem investicijskem vlaganju v kriptovalute. »Občane opozarjamo, da se lahko vložitev denarnih sredstev v tovrstne produkte za vlagatelje konča s precejšnjimi negativnimi finančnimi posledicami,« sporoča Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor.

Moški je po njenih besedah sledil povezavi, objavljeni na družbenih omrežjih, in na spletni strani izvedel registracijo, kjer so mu pomagali pri vzpostavitvi spletne denarnice, kamor je večkrat nakazal denar, skupaj dobrih 60.000 evrov. »Ko naj bi zahteval izplačilo, so neznanci od njega terjali plačilo dodatnih finančnih sredstev,« je pojasnila.

Za goljufije z investicijskim vlaganjem je po njenih besedah značilno, da storilci vzpostavijo spletno stran v tujem jeziku ali pa v dovršeni slovenščini, na njej pa ponujajo vlaganje v različne naložbene produkte z nerealno visokimi stopnjami donosa, tudi več odstotkov na dan. Promovirajo jih na družbenih omrežjih ali po elektronski pošti (spam), pri čemer s potencialnimi vlagatelji velikokrat navezujejo stike v spletnih klepetalnicah, kot so messenger, whatsapp in podobno, ali v telefonskih klicih, v katerih se izdajajo za osebne asistente. Uspešnost oglaševanega produkta podkrepijo z lažnimi objavami znanih osebnosti, ki naj bi s tovrstnim vlaganjem povečale svoje premoženje.

»Ker vlagatelji običajno nimajo dovolj računalniškega znanja, tako imenovani osebni asistenti predlagajo namestitev programa za oddaljeni dostop, v nadaljevanju pa upravljajo računalnik oškodovanca ter njegovo spletno banko oziroma v njegovem imenu odpirajo trgovalne račune ali elektronske denarnice in jih upravljajo,« pojasnjuje. Storilci v profilih vlagateljev lažno prikazujejo vložke in dobičke, ki pa sploh ne obstajajo. Vlagatelji se zaradi lažno prikazanega visokega dobička celo odločijo za dodatno vlaganje, v nekaterih primerih pa jim storilci omogočijo izplačilo manjšega dela dobička, s čimer se okrepi njihovo zaupanje, zato vložijo dodatna denarna sredstva.

Sledenje toku sredstev je v teh primerih močno oteženo zaradi pretvorbe v kriptovalute, uporabe različnih orodij (mikserjev), prenakazil v tretje države in dvigov gotovine. »V nekaterih primerih storilci lažno prikazujejo odobritev izplačila vloženih sredstev, a ga povezujejo s plačili dodatnih sredstev za davke, odvetniške in druge storitve. Velikokrat zlorabljajo imena, oznake oziroma embleme uveljavljenih investicijskih ponudnikov za zavajanje, da gre za varno in preverjeno finančno oziroma posredniško investicijo,« še izvemo. Običajno oškodovanci za goljufijo izvejo, ko jim je onemogočena povrnitev finančnega vložka, kar lahko traja več mesecev ali celo let. Sredstva, ki jih nakažejo, so praviloma v zelo kratkem času po transakciji umaknjena z računa, na katerega jih je oškodovanec nakazal, zato sta zavarovanje in povrnitev močno otežena.

Zato bodite pozorni na tovrstne oglase in se zavedajte, da je kombinacija varnega in visokega zaslužka v poslovnem svetu nerealna. Predvsem pa se o tovrstnih zadevah posvetujte s strokovno podkovanimi svetovalci, še opozarjajo policisti.