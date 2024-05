36-letniku, ki je napisal komentar z grožnjo napada, grozi do pet let zapora

Na začetku aprila je na enem od spletnih portalov uporabnik objavil komentar, v katerem je kmalu po strelskem pohodu v šoli na Finskem podoben scenarij napovedal tudi pri nas. Kot je danes pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Martin Rupnik, so ljubljanski in murskosoboški kriminalisti v preteklem tednu na območju PU Murska Sobota preiskovali dejanja zaradi suma storitve kaznivega dejanja v povezavi s tem zapisom, ki je v delu javnosti sprožil kar nekaj preplaha.

Takoj ko so zaznali objavo, ki bi lahko glede na kontekst dogajanja v Evropi pomenila tudi potencialni varnostni dogodek, so izvedli vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj. O tem so obvestili pristojne službe.

Marko Rupnik FOTO: PU Ljubljana

Nujno je zagotavljanje varnosti

Objavo je sicer upravljavec spletne strani izbrisal in onemogočil komentiranje. Potencialna grožnja napada se sicer ni nanašala na nobeno konkretno ustanovo in lokacijo. Ker gre za varnostno grožnjo, se je policija v tem primeru, kot so pojasnili, na grožnjo odzvala resno. »Naš skupni cilj je, da vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter drugim zagotavljamo varnost.«

Lažna grožnja in premoženjska škoda

Policija je s pomočjo ODT Ljubljana ugotovila, da je obstajal sum, da je, tedaj še neznana oseba, izvršila kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Oseba je lažno sporočila, da grozi – državni organi in drugi pa so ukrepali, ne da bi bilo to potrebno. S tem je oseba povzročila večjo premoženjsko škodo.

Policija je kasneje pridobila registracijske podatke in IP-naslove ter storilca identificirala in opravila hišno in osebno preiskavo. V hišni preiskavi so zasegli več elektronskih naprav. Policija je zasegla tudi nekaj kosov ostrih nabojev. Po opravljeni analizi bodo proti 36-letnemu osumljencu stekli prekrškovni postopki zaradi kršitve zakona o orožju.

36-letnika so kazensko ovadili zaradi storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Grozi mu zapor do petih let. Po analizi in vrednotenju podatkov elektronskih naprav bodo ovadbo ustrezno dopolnili.

Osumljenega so policisti v preteklosti že obravnavali za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.