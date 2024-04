Odziv na grožnjo preizkuša delovanje institucij

V nadaljevanju preberite:

Spletna grožnja, da se bo danes tudi na eni od slovenskih šol zgodil strelski napad, kakršnemu so bili pred kratkim priča v osnovni šoli na Finskem, je pri številnih starših, šolarjih in šolnikih povzročila zaskrbljenost. Policija pojav ekstremnega nasilja v šoli ocenjuje kot malo verjeten, a so šole kljub temu pozvali k povečanju samozaščitnega ravnanja. Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda in strokovnjaki s področja varnosti pozivajo k razumnemu in umirjenemu ravnanju. Vse glasnejša pa so vprašanja, ali so se pristojni ustrezno odzvali na krizo.