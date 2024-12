Gasilci iz goreče stanovanjske hiše rešili tri osebe

Ponoči je zagorelo na podstrešju stanovanjske hiše na Cankarjevi cesti v Logatcu, so danes zvečer na Facebooku sporočili tamkajšnji gasilci.

Zagorelo je ob 0.45 uri. V objektu so se tedaj nahajale tri osebe, od tega ena invalidna oseba na vozičku in dve težje pokretni. Gasilci so vse tri rešili.

Posredovali so gasilci iz PGD Dolnji Logatec, Gorenji Logatec, Rovte in Vrhnike, ki so požar, ki se je razširil tudi na sosednji stanovanjski objekt s sončno elektrarno, pogasili.

»S skupnimi močmi in podporo Vrhniške avtolestve smo požar hitro omejili in tudi pogasili. Žal je škoda kljub hitremu posredovanju v obeh objektih zelo velika, ena hiša trenutno ni primerna za bivanje, v drugem objektu pa je povsem uničenih več hotelskih sob. Delo na kraju smo zaključili pred nekaj trenutki, ko smo pogasili še zadnja žarišča in prekrili poškodovano kritino objektov,« so danes zvečer zapisali gasilci PGD Dolenji Logatec.

Na intervenciji je sodelovalo 54 gasilcev, policija, ekipa NMP, dežurni delavec elektra in predstavnik Ccivilne zaščite.

»Naj se na tem mestu zahvalimo policistom in policistkam za pomoč pri gašenju v prvih minutah intervencije. Za pomoč se moramo zahvaliti tudi sosednjim gasilskim enotam ter zaposlenim v pekarni Žito in okoliškim prebivalcem. Veseli smo, da se je naše trdo delo na vajah in izobraževanjih tudi tokrat izkazalo kot zelo učinkovito. Za nas gasilce so naša največja nagrada rešena življenja naših sokrajanov,« so še zapisali.