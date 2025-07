Zaradi domnevnega nasilja in spolnih zlorab judoistke prijavile Marjana Fabjana

Več nekdanjih judoistk je policiji podalo prijavo zoper svetovno uspešnega trenerja juda Marjana Fabjana, danes poroča Dnevnik. V slovenskem judu tako odmeva razkritje domnevnih spolnih zlorab ter fizičnega in psihičnega nasilja nad vrhunskimi športniki. Prijavo naj bi podale tudi znane slovenske judoistke.

Kot piše Dnevnik, so športnice oz. varovanke poročale o klofutah, udarcih z bambusovo palico, brcah, kričanju, zmerjanju, psiholoških manipulacijah in drugih načinih izkoriščanja avtoritete trenerja Judo kluba Sankaku Celje Marjana Fabjana. Kot navajajo, bi ga naj ujezilo že to, da vadba ni šla tako, kot si je zamislil.

Pri Dnevniku so se za odziv obrnili tudi na Fabjana. Ta je dejal, da je z očitki seznanjen prek govoric, a da ga policija še ni zaslišala. »Slišal sem, da mi delajo neke zdrahe,« je dejal in poudaril, da mu nihče ne more ničesar očitati, za obdobje, ko so bili mlajši, pa se vsega ne spomni. Prav tako je potrdil, da je v preteklosti hodil s katero od deklet, a »ni bil nikdar v življenju z nobeno od njih intimen proti njeni volji«.

Strah pred posledicami prijave

»Dolga leta smo upale, da bo zadeva nekoč vendarle prišla v javnost, a smo zaradi trenerjevega ugleda v družbi in svetovnih poznanstev v strahu pred posledicami oklevale. Bilo nam je neprijetno. Zdelo se nam je, da ni bil nikoli pravi čas, da se izpostavimo in zaupamo o svojih zlorabah. Ob koncu kariere smo si ustvarile družine, se poročile, rodile otroke … Trudile smo se pozabiti krutosti, ki so se nam dogajale.« To je po poročanju Dnevnika ena od izpovedi nekdanje judoistke svetovnega slovesa, ki se javno za zdaj ne želi izpostavljati. Podala pa je prijavo policiji.

V Dnevnikovih razkritjih se omenja tudi predsednik zveze Bogdan Gabrovec, ki naj bi bil v preteklosti že obveščen o neprimernem vedenju Fabjana, a ni ustrezno ukrepal. FOTO: Leon Vidic

Povedala je, da je pod okrilje sicer uglednega trenerja prišla s trinajstimi leti, bila je poslušna in ubogljiva ter trdno trenirala. Ko je bila stara 17 let in se je pripravljala na svetovno prvenstvo, jo je Fabjan vprašal, kaj vse je pripravljena narediti za osvojitev olimpijske medalje. Odgovorila je vse, s tem pa mislila na garanje na treningih, zdravo življenje, počitek ...

Povedala je, da je trener po jutranjih treningih, ko so se športnice prhale in urejale za v šolo in kasneje na fakulteto, večkrat »pomotoma uletel« v njihovo garderobo. Največji šok pa je sogovornica za Dnevnik povedala, da je doživela na športnih pripravah, ko se je na treningu poškodovala. Medtem ko so odšli preostali judoisti po večerji na sprehod, naj bi jo trener povabil k sebi v sobo, »da pogleda, kako je z njeno poškodbo«.

Pričakal naj bi jo zavit v brisačo, ona pa se je morala sleči in uleči na posteljo. »Najprej se me je začel dotikati po trebuhu, potem pa nižje po spolovilu … Ko sem začela na ves glas jokati in zavpila, da me boli, je nehal in mi zabičal, da tega ne smem nikomur povedati«.

Pometanje pod preprogo?

Fabjan je sicer zaposlen tudi v policiji kot športnik-policist. Trenutno naj bi bila preiskava še v predkazenskem postopku. Judo zveza Slovenije je potrdila, da so prejeli neuradne informacije o domnevnih nepravilnostih in poudarila, da bodo ob uradni potrditvi ukrepali.

V Dnevnikovih razkritjih se omenja tudi predsednik zveze Bogdan Gabrovec, ki naj bi bil v preteklosti že obveščen o neprimernem vedenju Fabjana, a ni ustrezno ukrepal. Zveza medtem že uvaja ukrepe za zaščito mladih in ranljivih skupin v športu.