Dolga vrsta čakajočih za vpis pri novi družinski zdravnici

V Zdravstvenem domu (ZD) Idrija bo danes popoldne z delom začela nova zdravnica družinske medicine. Opredelila bo lahko 400 pacientov (več kot polovico delovnega časa bo namreč delala v ambulanti nujne medicinske pomoči). Že pred 6. uro zjutraj se je pred zdravstvenim domom za vpis pri zdravnici vila dolga vrsta čakajočih občank in občanov.

Nekaj minut po sedmi uri zjutraj, ko so začeli s podeljevanjem vpisnih številk, je teh že zmanjkalo. Pacientom, ki so imeli srečo in dobili vpisno številko, so dali uro, ko morajo priti nazaj in podpisati potrdilo o opredelitvi.

Kot so pojasnili v ZD Idrija, so takšno gnečo pričakovali. Računajo tudi, da bo vseh 400 prostih mest pri dr. Leni Lapanja zapolnjenih že danes. Zdravnica bo dva dni v tednu delala v ambulanti družinske medicine, tri dni pa v ambulanti nujne medicinske pomoči.

Nova družinska zdravnica bo nekoliko omilila kadrovsko stisko v ustanovi, ki jo že nekaj let tare pomanjkanje kadra – ob družinskih zdravnikih tudi ginekologov in od novega zdravstvenega zakona dalje tudi kadra na nujni medicinski pomoči.

Direktor ZD Idrija Tomaž Glažar, ki so mu februarja letos idrijski in cerkljanski občinski svetniki podelili nov mandat, je prejšnji teden na novinarski konferenci sicer dejal, da bo v prihodnje ustanova kar se kadra družinske medicine tiče nekoliko lažje zadihala – imajo namreč sedem specializantov družinske medicine. Ob tem se bo v Cerknem letos upokojil dolgoletni zdravnik družinske medicine.

Direktor Glažar je zagotovil, da noben pacient ne bo ostal brez zdravstvene oskrbe, četudi jim ne bo uspelo dobiti prostega mesta pri novi zdravnici. Dodatna ambulanta namreč deluje nemoteno in utečeno. Pričakuje, da bo ministrstvo za zdravje tudi od julija dalje zdravstvenemu domu Idrija potrdilo dodatno ambulanto.

Brez osebnega zdravnika bo – ko se bo pri dr. Leni Lapanja opredelilo 400 pacientov – ostalo še približno 1200 občank in občanov.

Realna slika slovenskega zdravstva

Prizor, ki se je zjutraj vil pred idrijsko zdravstveno ustanovo, v slovenskem prostoru v zadnjem času ni nič novega. Septembra lani so imeli podoben prizor v Slovenski Bistrici, ko je pred stavbo zdravstvenega doma nastala okoli 300 metrov dolga vrsta ljudi, ki so se želeli opredeliti za novega osebnega zdravnika. Zaradi nejevolje občanov je tedaj morala posredovati celo policija.

V Zdravstvenem domu Idrija – paciente so opredeljevali na štirih vpisnih mestih – za zdaj, kot so povedali, pri čakajočih ni nejevolje oziroma prerivanja, pač pa vpis poteka mirno.