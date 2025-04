Največ zlatih lovorik Celjanom

Na članskem državnem prvenstvu v judu, na katerem je sodelovalo 87 tekmovalcev in tekmovalk iz 23 klubov, je bil najuspešnejši celjski Z'dežele Sankaku. Mlade varovanke glavnega trenerja Marjana Fabjana so namreč na tekmovanju v Novi Gorici osvojile kar štiri lovorike.

Z naslovi državnih prvakinj so se iz omenjenega kluba s sedežem na Lopati ovenčale Arabela Kostanjevec (do 52 kilogramov), Zarja Mastnak (do 57 kilogramov), Nika Tomc (do 63 kilogramov) in Leila Mazouzi (do 70 kilogramov), ki so z zmagami vnovič potrdile veliko nadarjenost.

Ob odsotnosti nekaterih slovenskih reprezentantov so se po dveh zlatih kolajn veselili pri Apolonu (Sara Žvajker do 48 kg in Metka Lobnik do 78 kg), Impolu (David Štarkel do 60 kg in Anej Dukarič do 73 kg) in Slovenj Gradcu (Aljaž Gostenčnik do 90 kg in Rok Pogorevc nad 100 kg), po ene pa pri Bežigradu (Juš Mecilošek do 81 kg), Braniku Brokerju (Gal Bertalanič Žižek do 100 kg), kranjskemu Triglavu (Urška Torkar nad 78 kg) in Žireh (Gašper Kokalj do 66 kg).