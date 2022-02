Od 16 do 57 let so stari osumljenci, ki so jih v ponedeljek zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po kazenskem zakoniku pod drobnogled vzeli slovenski kriminalisti. Včeraj so na policiji razkrili, da naj bi osumljeni razširili 1363 fotografij in posnetkov.

Policisti so v več hišnih preiskavah na območju petih policijskih uprav (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Kranj) pri osumljenih zasegli skupno 119 elektronskih naprav in nosilcev elektronskih podatkov, v nadaljevanju pa bodo vse pregledali. Pri tem bo po besedah Roberta Tekavca, vodje oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU), preiskava usmerjena predvsem v identifikacijo otrok, ki so na posnetkih.

Po besedah Roberta Tekavca je trend porasta tovrstnih kaznivih dejanj skrb vzbujajoč. FOTO: Blaž Samec/Delo

Včeraj je kriminalist razkril, da naj bi osumljeni razširili 1363 fotografij in posnetkov. »Po do zdaj zbranih obvestilih med žrtvami spolne zlorabe ni slovenskih otrok, prav tako do zdaj nismo ugotovili, da bi osumljenci sporno gradivo izdelali sami oziroma da bi spolno zlorabili otroke,« je povedal. Na sedmerico osumljenih, med katerimi je tudi ženska, so se usmerili zaradi 28 prijav, ki so jih preko tujih varnostnih organov prejeli od ponudnikov informacijske tehnologije in so govorile o tem, da naj bi osumljenci preko različnih internetnih omrežjih in storitev, kot so google, facebook, snapchat, dropbox in kik messenger, razširjali gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, oziroma otroke, izkoriščane v spolne namene.

Otroci na splet pošiljajo tudi svoje posnetke

Statistični podatki, kot poudarja Tekavec, kažejo skrb vzbujajoč trend porasta tovrstnih kaznivih dejanj, med katerimi so bili žrtve tudi slovenski otroci. V letu 2020, 2021 in v začetku letošnjega leta so tako na podlagi prijav na območju Slovenije opravili že 48 hišnih preiskav in zasegli več kot 320 elektronskih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov. Pri tem so našli več kot 111.000 posnetkov in fotografij, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok oziroma otrok, ki so izkoriščani v spolne namene. Tekavec je ob tem opozori, da so na posnetkih doslej identificirali 57 slovenskih otrok, starih od pet do 15 let. V nekaterih primerih gre za posnetke, ki so jih otroci naredili sami. »Gre predvsem za otroke, ki imajo lastne pametne elektronske naprave in neomejen in nenadzorovan dostop do spleta,« je razložil Tekavec in dodal, da spletni plenilci na otroke prežijo v spletnih klepetalnicah, na družbenih omrežjih in forumih.

Zato je starše pozval, naj otroke nadzorujejo pri uporabi elektronskih naprav in spleta. Hkrati naj jih tudi opremijo z znanjem, ki jim bo pomagalo, da se z zlorabami ne bodo nikoli soočili ne kot žrtve ne kot storilci. Včasih lahko posnetke ali fotografije izkoristijo tudi žrtvini sovrstniki, ki zaradi pomanjkanja osebne odgovornosti delijo fotografije svojih vrstnikov in jim s tem povzročijo veliko hudih posledic, je pojasnil Tekavec. Dodal je še, da naj dajo odrasli otrokom pri vsem skupaj jasno sporočilo: da so jim vedno na voljo za pomoč in podporo, ne glede na to, kaj se jim je na spletu zgodilo. »Včasih bo za razrešitev njihove stiske dovolj že pogovor z odraslim. Včasih pa se lahko v ozadju skrivajo že omenjena kazniva dejanja. Takrat je to treba naznaniti policiji,« je sklenil vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na GPU.