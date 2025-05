Psa na Dravskem polju ubila žensko, medved pri Škofljici jo je hudo poškodoval

Policiste na Policijski upravi Ljubljana so danes okoli 19.30 obvestili o dogodku v okolici Škofljice, kjer je medved na robu gozdne površine napadel žensko in jo hudo poškodoval. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UBKC Ljubljana, po do sedaj znanih podatkih je njeno življenje ogroženo. Pri Miklavžu na Dravskem polju pa naj bi ženska podlegla poškodbam, ki bi ji jih lahko prizadejal pes.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so jih popoldne obvestili o smrti starejše ženske na območju Miklavža na Dravskem polju. Prve ugotovitve kažejo na to, da bi lahko umrla zaradi posledic poškodb, nastalih ob napadu psa.



O dogodku so bile obveščene pristojne službe, obveščena sta bila dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Policisti so sicer še na kraju in še opravljajo ogled kraja ter preverjajo okoliščine dogodka, ki so privedle do smrti ženske.

Kot poroča mariborski Večer, se je tragedija s psom oziroma psoma zgodila na območju mestne četrti Tezno v Mariboru, na meji z Miklavžem na Dravskem polju. Psi, po neuradnih podatkih gre za pse pasme argentinska doga in pit bull terier, so po napadli starejšo žensko, ki naj bi bila mati lastnika psov. Poškodbe, ki so jih povzročili pasji ugrizi, so bile tako hude, da je ženska umrla.

Večer še poroča, da naj bi imeli policisti v preteklosti z lastnikom psov »že kar nekaj opravka, tudi zaradi psov«. V lasti je imel tri pse, dve argentinski dogi in enega pit bull terierja. Psi naj bi bili nedavno lastniku odvzeti, nameščeni so bili v zavetišče. »A psi so se nato vrnili k lastniku. Zakaj, natančno še ni znano, saj ni znano, kakšen je bil postopek na pristojnem inšpektoratu. Policija pa naj bi bila odvzeme psov že večkrat predlagala, smo izvedeli neuradno,« še piše Večer.

Simbolna fotografija. V ograjenem delu hiše v Mavrlenu so trije podivjani psi pitbuli pred leti dobesedno zgrizli nemočno 71-letno žensko, ki je za posledicami umrla v bolnišnici. FOTO:Bojan Rajšek

Poleg lastnika je za živali občasno skrbela tudi njegova mati, pse je tudi sprehajala, nadaljuje pisanje o tragediji Večer. Psi so žensko napadli, ko sina ni bilo doma. Koliko psov natančno je bilo, še ni znano, ali so bili torej vsi trije, po neuradnih podatkih Večera pa sta bila vsaj dva. Kaj je bil razlog, da so živali napadle človeka, še ni znano, prav tako, poroča Večer, jim ni uspelo izvedeti, kaj naj bi bil razlog za odvzem psov.

Medved je odkorakal nazaj v gozd

Po dogodku na Škofljici je medved odšel nazaj v gozd. O dogodku so bile obveščene pristojne službe Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je pristojno za ukrepe glede ravnanja z zvermi. Na širšem območju Škofljice in okoliških občin policisti izvajajo aktivnosti iz svojih pristojnosti za zaščito ljudi. Prav tako izvajajo svoje aktivnosti druge pristojne službe.

Vsem občanom svetujejo, da se izogibajo hoji po gozdnih površinah na širšem območju Škofljice. V kolikor pa se odpravijo v gozd, naj bodo pri tem skrajno previdni in pazijo na lastno varnost, še opozarjajo.