Na Hrvaškem našli tri pogrešane fante, eden od njih spet izginil

Na Hrvaškem so v četrtek našli tri pogrešane mladoletnike, ki so izginili pred dnevi v Zagrebu in na Reki. Eden od njih je zvečer nato spet izginil. Izginotja fantov, rojenih leta 2009, med seboj niso bila povezana.

Prvi je v Zagrebu v nedeljo izginil Ivan, dan pozneje pa še fant po imenu Patrik. Na Reki je v ponedeljek izginil Lukas.

Policija je v četrtek našla žive in zdrave vse tri fante, a je Ivan nato spet zapustil svoje prebivališče v Zagrebu.

Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem mladoletniku, policija poziva, naj jih o tem obvestijo, pri čemer opozarjajo, da je njegova fotografija nastala leta 2020.

Podatki o vseh pogrešanih osebah na območju Hrvaške so sicer objavljeni na spletni strani Nacionalne evidence izginulih oseb nestali.gov.hr.