Na Mangartu reševali neustrezno opremljena tujca, ki sta obtičala v snegu

Sončen vikend je v slovenske gore spet zvabil veliko planincev. S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da je policijski helikopter med petkom in nedeljo na pomoč v gore in druge težko dostopne kraje poletel kar osemkrat. Z dežurno ekipo GRZS za reševanje v gorah so policisti v petek in nedeljo reševali po trikrat, v soboto pa dvakrat.

V petek zjutraj so na planini Koren z gorskimi reševalci in veterinarjem iz grape najprej rešili dve odrasli kravi. Z nevarnega prepadnega terena so ju z jeklenico ločeno prepeljali nazaj na planino. Eno mlajšo kravo sta lastnika uspela rešiti sama.

Popoldne pa je policijski helikopter z dežurno ekipo posredoval na severovzhodnem grebenu Planjave, od koder so rešili dva plezalca, ki sta zaradi nevihte obtičala v steni. Zvečer so pomagali še jadralnemu padalcu, ki se je ponesrečil na Potoški gori.

Po pestrem petku so v soboto opoldne reševalni vikend nato nadaljevali na Mangartu in tam reševali dva neustrezno opremljena tujca, ki sta pri sestopu obstala na delno zasneženem terenu. Reševanje je zelo oteževala megla. S planine Preval pa je policijski helikopter v zdravstveno ustanovo v popoldanskem času prepeljal še tujo pohodnico, ki je padla na poti in si poškodovala roko.

Trije reševalni poleti so bili opravljeni tudi včeraj, so zapisali pri PU Kranj. Najprej je policijski helikopter z ekipo GRZS poletel na pomoč alpinistu, ki se je zaradi odloma skale poškodoval pri plezanju v Vršičih, nato na Skuto, kjer je pohodnica padla na zelo zahtevni planinski poti, zvečer pa še v Tolmin, od koder sta bili zaradi nesreče vozila v zdravstveno ustanovo prepeljani še dve osebi.