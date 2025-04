Na območju Pece našli mrtvo pogrešano 49-letno žensko

Na območju Pece so v ponedeljek iskali pogrešano 49-letno žensko, ki so jo potem našli mrtvo in jo s helikopterjem prepeljali v dolino. Ženska je ob prihodu na Peco pustila vozilo in odšla neznano kam. V iskalno akcijo so bili vključeni policisti, vodniki službenih psov in gorske reševalne službe, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Izpostavili so tudi, da je zaradi zahtevnosti terena pri iskanju pomagal še policijski helikopter. Njegova posadka je okoli 10.30 tik pod Malo Peco opazila osebo, ki ni kazala znakov življenja.

Zaradi zahtevnosti terena se je v reševanje vključila še druga helikopterska ekipa s policistom Gorske policijske enote. Temu se je uspelo spustiti do pokojne, okoliščine nesreče policisti še preverjajo.