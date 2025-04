NBA priznala napako: Dončić je bil oškodovan (VIDEO)

Trener košarkarjev Los Angeles Lakers J.J. Redick je trdil, da je bila 35 sekund pred koncem četrte tekme končnice lige NBA med Minnesoto Timberwolves in njegovim moštvom storjena sodniška napaka. Zdaj je dobil potrditev. Sodniška komisija NBA je v poročilu o zadnjih dveh minutah ocenila, da je bila odločitev sodnikov napačna.

Slaba tolažba za Jezernike, ki v seriji zaostajajo z 1:3. Lahko bi bilo 2:2, če bi sodniki odločili drugače in videli, da se Luka Dončić ni spotaknil sam, ampak mu je podstavil nogo Jaden McDaniels. Če bi mu dosodili osebno napako, bi imel Dončić pri zaostanku s 113:114 prosta meta in bi lahko goste popeljal v vodstvo ali vsaj izenačil. Tako pa je moral med padcem zahtevati minuto odmora, zadnjo za Lakers.

Ti so tekmo izgubili s 113:116 in se bodo reševali v četrtek ob štirih zjutraj po našem času, ko bo v dvorani Crypto.com tekma številka pet. Bo krivica podžgala Dončića, LeBrona Jamesa & Co.?

»To je bilo očitno spotikanje. Dončić ni padel kar sam,« je po tekmi bentil Reddick: »Posnetek smo si ogledali znova in znova. To bi morala biti prosta meta.«