Med operacijo so mu po nesreči prerezali žolčevod

Posavcu so med rutinsko laparoskopsko operacijo maja 2019 v novomeški bolnišnici po nesreči prerezali žolčevod, zaradi česar se mu je zdravstveno stanje zakompliciralo. Od bolnišnice in zavarovalnice je s tožbo terjal odgovornost, po zaslišanju izvedenca medicinske stroke, ki je potrdil, da je šlo za strokovno napako, so sprte strani sklenile sodno poravnavo.

Ko se je takrat 34-letni Posavec zaradi težav z žolčnimi kamni odpravil na operacijo, verjetno niti pomislil ni, da se bo rutinski poseg spremenil v nočno moro. Namesto da bi nekaj tednov po posegu v novomeški bolnišnici znova zaživel aktivno življenje, je bilo z njim čedalje slabše. Dokler niso v ljubljanskem kliničnem centru več kot sedem mesecev po prvi operaciji po številnih preiskavah ugotovili vzrok težav – med operacijo v novomeški bolnišnici so mu po nesreči prerezali desni žolčni vod, zaradi česar se mu je žolč izlival v trebušno votlino.