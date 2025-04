Kupci so ostali brez naročenih in plačanih vrat

V nadaljevanju preberite:

Po nekajtedenskem premisleku glede priznanja krivde se je Gregor Janez Vrhovnik, direktor leta 2017 propadlega ljubljanskega podjetja Val Marketing, spet oglasil na sodišču. »Odločil sem se, da krivde ne priznam,« je sporočil ljubljanskemu okrožnemu sodniku Marku Justinu.

Ta njegova odločitev ni prav nič dobra novica za 208 kupcev, ki so pri tem podjetju naročili in že plačali nova vrata, na koncu pa ostali praznih rok. Skupno naj bi bili ob dobrih 217.000 evrov. »Zahtevam toliko, kolikor sem plačal,« je že v začetku aprila sodniku povedal eden od opeharjenih kupcev. In si želel povrnitve 1099 evrov. Sam, kot nam je takrat zaupal, dvomi, da jih bo še kdaj videl.