Na sodelavce je streljal vodja trgovine in si na koncu sodil sam

Napadalec v strelskem napadu, ki se je zgodil v torek malo po 22. uri po lokalnem času v Walmartu v virginijskem mestu Chesapeake, je bil vodja trgovine, 31-letni Andre Bing. Kot je poročal CNN, je streljal na svoje sodelavce, pri čemer jih je življenje izgubilo šest, eden med njimi je bil mladoleten, šest je bilo ranjenih. Na koncu si je storilec sodil sam.

Bing, ki je bil zaposlen pri Walmartu od leta 2010, je tisti večer vodil nočno izmeno. Kakšen je bil motiv njegovega dejanja, še preiskujejo, so pa po poročanju CNN njegovi sodelavci v zadnjem času opažali nenavadno obnašanje; bil je osoren do kolegov in izražal paranoična stališča glede vlade. Tistega večera je domnevno vstopil v skupne prostore zaposlenih in brez besed začel streljati.

V tragediji je umrlo sedem ljudi, med njimi storilec. FOTO: Jay Paul/Reuters

V trgovini so v tistem času številni prebivalci opravljali nakupe pred današnjim dnevom zahvalnosti. Podjetje Walmart je v izjavi že izrazilo šok zaradi tragičnega dogodka. Kot so dodali, molijo za vse prizadete in tesno sodelujejo s policijo.

Streljanje, »še eno grozljivo in nesmiselno dejanje nasilja«, je obsodil tudi ameriški predsednik Joe Biden. »Zdaj je še več družin, ki poznajo najhujšo izgubo in bolečino, ki si jo lahko zamislite,« je dejal.

Pred tremi dnevi je ZDA pretresel strelski napad na klub LGBTQ v Colorado Springsu, ki ga policija preiskuje kot morebitni zločin iz sovraštva. Ubitih je bilo pet ljudi in še 18 ranjenih.