Na sojenju Terentiću za umor morda še ena izvedenska dopolnitev

Na mariborskem sodišču se je nadaljevalo sojenje 20-letnemu Lazarju Terentiću, obtoženemu uboja 27-letne partnerke v stanovanju v Mariboru maja lani. Potem ko je na avgustovskem naroku v svojem zagovoru krivdo priznal, je bilo danes pričakovati razplet sojenja, a je njegov zagovornik predlagal dopolnitev izvedenskega mnenja psihiatra.

Sodnici Kseniji Hrastnik je po nekaj preklicih narokov tokrat le uspelo nadaljevati sojenje, a se je obravnava končala zelo hitro, saj so zgolj pregledali že zadnje listinske dokaze, med njimi izpiske iz kazenske evidence, izvide zdravljenj, obdukcijski zapisnik, uradne zaznamke policije ter nekatere telefonske pogovore.

Ko je sodnica želela sodni postopek skleniti in strankam v postopku dati zaključno besedo, jo je z novim dokaznim predlogom nekoliko presenetil Terentićev zagovornik Simon Dolinšek. Želel je namreč, da bi izvedenca psihiatra Mladena Vrabiča prosili za dopolnitev mnenja potem, ko je Terentić avgusta opravil zagovor.

Psihiater naj bi se po njegovih besedah opredelil do novih dejstev glede partnerske dinamike med obtoženim in žrtvijo, relacijo moči med njima ter vpliva morebitnih provokativnih dejavnikov na njegovo ravnanje. Za obrambo je namreč pomembno preučiti dejavnike, ki bi lahko potrdili zagovor obtoženega, ter s tem najti morebitno primerno pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja. Še zlasti je za zagovornika pomembno vprašanje, ali je bilo očitano kaznivo dejanje posledica hude razdraženosti ali hipnega ravnanja.

Tožilec Zoran Klinc je sicer pripomnil, da bi bilo karkoli v zvezi s tem, glede na dejstvo, da je oškodovanka pokojna, težko oziroma neobjektivno komentirati, vseeno pa je odločitev o predlogu prepustil sodišču.

Sodnica Hrastnik nad predlogom ni bila najbolj navdušena. Dejala je, da je nameravala glavno obravnavo danes pripeljati h koncu, vseeno pa si je, ker sodi brez senata, vzela nekaj dni za premislek, ali mu bo ugodila. Zato je nov narok sklicala za 28. oktober in še enega za 18. november, ko naj bi bilo sojenje tudi zares končano.

Lazar Terentić, ki je na predobravnavnem naroku septembra lani zanikal krivdo, se je na avgustovskem naroku po dolgem molku le odločil spregovoriti in je priznal krivdo. Sodnica je sicer na predlog njegovega zagovornika sojenje v tem delu zaprla za javnost.

Kot je po zadnjem naroku poročal Večer, naj bi obtoženi priznal, da je ženski vzel življenje, a hkrati dejal, da ga je prva napadla ona in mu grozila z noži.

Za zdaj o obtoženem velja, da je bil v času dejanja povsem prišteven. Tako je psihiater Vrabič ocenil že v sodni preiskavi in tudi v dopolnitvi izvedenskega mnenja je vztrajal, da je obtoženi razumel pomen svojega dejanja in da nič ni vplivalo na to, da ne bi mogel imeti v oblasti svojega ravnanja, je še pisal Večer.

Obtožnica Terentiću očita, da je po predhodnem fizičnem nasilju žensko v stanovanju davil tako dolgo, dokler ni umrla. O sporu in pretepu se je v telefonskem pogovoru še isti večer zaupal svoji materi, a ji je naslednje jutro zagotovil, da je vse v redu.

Pozneje je sam zaradi poškodbe roke in goleni odšel po zdravniško pomoč, kjer je zatrdil, da se je med sporom s partnerko udaril ob rob postelje, in se nato vrnil v stanovanje. Mami žrtve je naslednji dan v telefonskem pogovoru zatrdil, da njena hčerka spi in da je poškodovana, ker sta se stepla. Mati je poklicala drugo hčerko, ki je s prijateljem odšla na kraj dogodka in sestro našla mrtvo.