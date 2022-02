Na Stegovniku našli mrtvo planinko

Kranjski policisti so sporočili, da je na Stegovniku prišlo do tragične gorske nesreče. Planinka je ob 14.19 padla okoli 130 metrov v globino, pri čemer so posredovali reševalci gorske reševalne službe Tržič. Planinko so našli mrtvo, v dolino pa jo bodo prenesli v večernih urah.

Stegovnik je 1692 metrov visok hrib, ki spada v občino Tržič.