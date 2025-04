Na Tinderju je skušala najeti morilca za umor nekdanjega fanta in njegovo hčer

Primer Jaclyn Diiorio, 26-letnice iz ameriške zvezne države New Jersey, je v ZDA in širše vzbuja veliko pozornosti zaradi nenavadnega poteka in izjemne krutosti.

Diiorio je po navedbah obtožnice poskušala prek aplikacije za zmenke Tinder najeti morilca, da bi ubil njenega nekdanjega partnerja, 57-letnega policista iz Philadelphie, ter njegovo 19-letno hčer.

Kot so sporočile ameriške oblasti, se je Diiorio na Tinderju povezala s konfidentom, ki je sodeloval z organi pregona. V več pogovorih, ki so potekali po telefonu in prek sporočil, mu je podrobno razložila svoj načrt in izrazila jasno namero po umoru. Za storitev je bila pripravljena plačati 12.000 dolarjev. V okviru dogovora je informantu celo izročila 500 dolarjev gotovine kot začetno plačilo, preden so jo oblasti prijele, poroča CNN.

Aretirali so jo v Gloucester Townshipu, približno 25 kilometrov jugovzhodno od Philadelphie. Pri njej so našli tudi stekleničko tablet brez oznak, za katere sumijo, da vsebujejo alprazolam, zdravilo, ki spada med snovi, ki so dovoljenje le izjemoma.

Tožilstvo je Diiorio obtožilo dveh točk poskusa umora prve stopnje, ene točke zarotništva ter ene točke nezakonitega posedovanja nevarne snovi. Če bo spoznana za krivo, jo čaka visoka zaporna kazen.

Na prvem zaslišanju je sodnica Yolanda Rodriguez zavrnila možnost varščine, saj obstaja resno tveganje za ponovitev kaznivega dejanja ali beg. Naslednje zaslišanje je predvideno za 11. junij.