Ameriška nočna mora je prišla tudi k nam

Po podatkih ameriške zvezne uprave za boj proti drogam (DEA) je leta 2023 v ZDA zaradi predoziranja z drogami umrlo 107.000 ljudi, skoraj 70 odstotkov teh smrti pa je povzročil fentanil. Opioid, petdesetkrat močnejši od heroina, je prizadel celotne ZDA od Havajev do Aljaske, prizori z ulic ameriških velemest pa spominjajo na Žive mrtvece, serijo, v kateri so svet zavzeli zombiji. Konec februarja so fentanil zaznali v vzorcu droge, ki ga je preprodajalec kot heroin prodal v okolici Ljubljane. Uporabniku je dejstvo, da je vzorec odnesel v laboratorij, rešilo življenje.