Realnost serije Adolescenca: kaj je incelovstvo in koliko umorov je že bilo

Odmevna Netflixova serija Adolescenca spremlja zgodbo 13-letnega dečka, ki zagreši brutalen umor sovrstnice, ter obenem osvetljuje življenje njegovih vrstnikov, ki odraščajo v družbenem okolju, prežetem z idejami t. i. moškosfere (manosphere). Posebno skrb vzbujajoč vidik predstavlja ideologija incelovstva – spletna subkultura, ki združuje samooklicane »neprostovoljne celibatnike« in pogosto reproducira sovražna stališča do žensk.

Inceli – moški, ki trdijo, da jim je seks odvzet – gradijo nevarno spletno subkulturo, prežeto z mizoginijo, sovraštvom do žensk in čaščenjem množičnih morilcev. Verjamejo, da jim ženske dolgujejo ljubezen in spolnost in jih hkrati krivijo za vse svoje neuspehe. Na forumih širijo ideje o »maščevanju«, hvalijo napadalce, ki so ubijali dekleta, in se prepoznavajo v morilskem manifestu Elliota Rodgerja, ki je leta 2014 ubil šest ljudi v 'vojni proti ženskam'.

V imenu incel ideologije je bilo po svetu že ubitih več kot 100 ljudi – žrtve so skoraj izključno ženske. Nekateri inceli verjamejo, da imajo pravico do ženskih teles. Drugi si želijo smrti. Eden izmed njih je v Veliki Britaniji zabodel tri deklice na plesnem tečaju Taylor Swift, drugi je v Kanadi zbil devet žensk z avtomobilom. Celo 13-letnik v Srbiji je postal junak incel forumov po tem, ko je ustrelil sedem sošolk.

Vse to odpira številna zahtevna vprašanja, na katera nimajo jasnih odgovorov niti starši niti šolski sistem niti strokovnjaki s področja duševnega zdravja, izobraževanja ali družboslovja.

Pogledali smo, koliko primerov umorov, ki so jih najstniki v zadnjem desetletju zagrešili iz mizoginih nagibov, je bilo zabeleženih, koliko v naši bližini in kaj pravzaprav pomeni ideologija incelovstva – od kod izhaja, kako se širi, katere psihološke in družbene okoliščine jo spodbujajo ter kakšne posledice ima lahko za širšo družbo.