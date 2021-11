Najmanj 46 mrtvih v nesreči avtobusa v Bolgariji

Sofija – V nesreči avtobusa na zahodu Bolgarije je danes umrlo najmanj 46 ljudi, so sporočili z bolgarskega notranjega ministrstva. Avtobus z makedonsko registracijo je trčil v zaščitno ograjo na avtocesti, se prevrnil in zagorel. Med žrtvami je tudi več otrok, več so jih zaradi opeklin odpeljali v bolnišnico.

Avtobus je registriralo podjetje Besa Trans. Gre za podjetje, ki organizira potovanja in nakupovalni turizem v Istanbulu. Po prvih podatkih so bili na avtobusu pretežno mladi, ki so se vračali z ekskurzije v Turčiji, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Makedonski premier Zoran Zaev, ki se je skupaj z ministrom za zdravje Venkom Flipčejem in zunanji ministrom Bujarjem Osmanimom ponoči odpravil v Sofijo, je za Mio povedal, da je eden od preživelih dejal, da je pred nesrečo zaslišal glasno eksplozijo.

»Sem v stiku s premierom Stefanom Janevom. Govoril sem s preživelim, ki je povedal, da so na avtobusu spali, ko se je zaslišala glasna eksplozija. Uspelo jim je razbiti eno od avtobusnih oken in rešiti nekaj ljudi. Na žalost preostalim ni uspelo. To je grozljiva nesreča, saj je 12 žrtev otrok, preostali pa so mladi ljudje, stari od 20 do 30 let. Večina jih je makedonske narodnosti, so pa tudi ljudje iz Srbije,« je še dejal Zaev.

Večina žrtev mlajših od 18 let

Glede na prve informacije je nesrečo preživelo le nekaj potnikov. Nekaj poškodovanih so odpeljali v bolnišnico v Sofiji. Nihče med njimi ni v smrtni nevarnosti. Skupaj naj bi bilo na avtobusu 50 potnikov in dva voznika, je poročal bolgarski radio. Načelnik policije Stanimir Stanev je dejal, da je med žrtvami 12 takih, ki so bili mlajši od 18 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Večina žrtev naj bi bila albanske narodnosti. Po navedbah namestnika generalnega tožilca Borislava Sarafova so bili potniki v avtobusu državljani Severne Makedonije. Po besedah odpravnika poslov na makedonskem veleposlaništvu v Sofiji Vladimirja Krastevskega je med žrtvami tudi bolgarski državljan. Številne žrtve še morajo identificirati.

Odsek ceste, kjer se je zgodila nesreča, leži na hribovitem območju in je znan po pogostih nesrečah. Kraj nesreče je že obiskal bolgarski premier, ki opravlja tekoče posle, Stefan Janev ter globoko prizadet sorodnikom žrtev izrazil sožalje. »To je velika tragedija,« je še dejal.

Pretresen zaradi nesreče je tudi bolgarski notranji minister Bojko Rašov, ki je dejal, da česa tako grozljivega še ni videl in da je to težko zdržati. »Zoglenela trupla ležijo na kupu drug na drugem,« je razmere opisal minister.