Nesreča pri Selcah usodna za motorista

Ob 14.53 je izven naselja Selca na Škofjeloškem, v smeri proti Železnikom, prišlo do prometne nesreče, v kateri je življenje izgubil motorist, je prvi poročal portal Uprave za zaščito in reševanje.Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so bila v nesreči udeležena tri vozila, ob motorju še dva avtomobila.Okoliščine nesreče kažejo, da je voznik avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v motorista, ki mu je vozil nasproti. Drugi voznik avtomobila, ki je vozil za motoristom, pa je med izogibanjem nesreči zapeljal s ceste.Motorist je na kraju nesreče umrl. Vsi trije udeleženci nesreče so slovenski državljani. Preizkus alkoholiziranosti je bil negativen.Gre za letošnjo deveto smrtno žrtev na cestah na Gorenjskem. Tudi lani je v istem obdobju umrlo devet udeležencev. Cesta med Škofjo Loko in Železniki je bila popoldne pri naselju Selca zaprta, sedaj je promet mimo kraja nesreče mogoč.Zatem ko se je popoldan v prometni nesreči pri Vukovju smrtno ponesrečil 57-letni voznik avtomobila , je to že druga današnja prometna nesreča s smrtnim izidom.