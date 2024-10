Ogenj uničil stanovanjsko hišo, poškodovanih ni

Žalski gasilci so včeraj popoldne hiteli na prizorišče požara, ki je popolnoma uničil ostrešje hiše in mansardo stanovanjske hiše, prav tako za bivanje niso več primerni preostali prostori. Na srečo v požaru ni bilo poškodovanih.

Gasilska intervencija je trajala dve uri. FOTO: Gasilska zveza Žalec

Potrebna pa bo popolna obnova hiše, je za Delo povedal Tadej Zupan, predstavnik za odnose z javnostmi pri Gasilski zvezi Žalec. Za tri stanovalce uničene hiše je občinska Civilna zaščita že zagotovila začasno namestitev.

Vzrok požara po Zupanovih besedah za sedaj še ni znan, saj še čakajo na izsledke policistov.

Klic na pomoč so žalski gasilci sicer prejeli dvajset minut čez 17. uro in takoj aktivirali štiri prostovoljna gasilska društva: Žalec, Vrbje, Gotovlje in Griže. Skupaj je v intervenciji sodelovalo 49 gasilcev v enajstih gasilskih vozilih. Z gašenjem so zaključili ob 19.15 uri, po požaru pa poskrbeli tudi za požarno stražo.