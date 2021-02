Ogled pogorišča Mozirske koče še ni možen

Mozirska koča na Golteh je pogorela do tal. Zakaj je zagorelo, za zdaj še ni znano. Kot je povedal poveljnik PGD Mozirje, bodo kriminalisti z ogledom lahko začeli šele popoldne ali celo jutri: »Še vedno smo tu in še zalivamo, saj še vedno tli na nekaterih mestih. Dokler ne bomo s tem zaključili, ogled ne bo možen.«Gasilci so bili na terenu od večera, v koči je zagorelo sinoči okoli pol osmih zvečer. »Dve uri je trajalo, da smo požar lokalizirali. Da smo zaščitili bližnji gozd, smo morali požagati tudi nekaj dreves. Potem smo intenzivno gasili še dve uri, nato pa preko noči skrbeli za posamezna žarišča.« Gasilo je 84 gasilcev iz PGD Mozirje, Rečica ob Savinji, Pobrežje ob Savinji, Grušovlje, Gorica ob Dreti in Ljubno ob Savinji.Koča je pogorela do tal, škoda je velika. Tudi zato, ker so v Planinskem društvu Mozirje, kjer so kočo prevzeli leta 1984, kočo v celoti obnovili pred desetimi leti, v zadnjih treh letih pa obnovili tudi izolacijo, namestili macesnovo fasado in obnovili notranjost.To je že tretja koča, ki je pogorela v zadnjih letih. Leta 2017 je pogorel Kocbekov dom na Korošici, novembra 2019 pa še Frischaufov dom na Okrešlju. V nobenem primeru ni šlo za požig. Kocbekov dom je pogorel, ker je planinka na plinskem štedilniku začela greti petrolej namesto vode, požar pa je uničil Frischaufov dom zaradi napake na električni napeljavi.