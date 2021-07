Orožje naročil po spletu

Osem mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo petih let je kranjsko okrožno sodišče izreklo 20-letnemu Domnu Gašperinu iz Krope, ker je po temnem spletu spomladi naročil orožje, in sicer polavtomatsko pištolo znamke Glock in avtomatsko strelno orožje Remington. Poleg tega mu je odredilo obvezno psihiatrično zdravljenje enkrat na teden ter mu odpravilo pripor, v katerem je bil od prijetja.



»Obžalujem, da se je to zgodilo, in se vsem globoko opravičujem,« je obtoženi včeraj priznal očitke o poskusu kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. Na predobravnavnem naroku pred nekaj dnevi je sicer priznal poskus nakupa pištole in puške, vrednih pet tisočakov, ni pa priznal krivde. Zato je sodišče k sodelovanju pritegnilo izvedenca psihiatrične stroke, saj je bilo treba najprej razrešiti vprašanje, ali je bil sposoben razumeti pomen svojega ravnanja in ga tudi obvladati.



Glede na mnenje izvedenca, da v času dejanja ni bil neprišteven, temveč bistveno zmanjšano prišteven, je tožilstvo na včerajšnjem naroku za izrek kazenske sankcije oblikovalo kaznovalni predlog osem mesecev zaporne kazni s preizkusno dobo petih let in varnostnim nadzorstvom oziroma zdravljenjem na prostosti, to je obiskovanjem ustrezne zdravstvene ustanove in psihološke svetovalnice, kar je sodišče tudi upoštevalo.



Obtoženi je, spomnimo, po temnem spletu naročil orožje v ZDA. Pošiljatelj mu ga je zapakiral v mikrovalovno pečico, a so ga pri pregledu pošiljke zasegli ameriški varnostni organi. O najdbi so obvestili slovensko policijo in prazno pečico poslali naprej prek Atlantika. Naši policisti so medtem ugotovili, da naj bi orožje kupil zato, da ga bo uporabil za strelski pohod v dveh šolah in eni cerkvi v Lipnici, Naklem in na Brezjah. Policija mu je zato očitala, da je iz maščevanja načrtoval strelski pohod na nekdanje sošolce in nekatere učitelje, tožilstvo pa je očitke v obtožnici strnilo le v kaznivo dejanje nedovoljenega prometa z orožjem, saj da policija ni zbrala dovolj dokazov, da bi obtoženemu očitali še kaj drugega. Njegovi načrti so bili namreč samo na ravni naklepa, ki pa ni kazniv.

