Po štajerski avtocesti 229 kilometrov na uro

Celjski policisti so minuli konec tedna izven naselja Šentrupert na avtocesti, kjer je hitrost vožnje omejena na 130 kilometrov na uro, vozniku osebnega vozila izmerili hitrost 229 kilometrov na uro. Oglobili so ga za 1200 evrov in mu izrekli devet kazenskih točk.

Dovoljeno hitrost je prekoračil za najmanj 87 kilometrov na uro, so danes sporočili s policijske uprave Celje. Policisti so vozniku, Slovencu, odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal manjšo količino alkohola v izdihanem zraku, a še v mejah dovoljenega.

Minuli konec tedna so celjski policisti izvedli tudi t. i. ad hoc nadzor s poudarkom na vožnji z neprilagojeno hitrostjo. V slabih treh urah so zaznali 79 prekoračitev hitrosti, kar je po navedbah celjskih policistov zelo veliko, sploh ob dejstvu, da je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč.

Policija zato vse voznike znova opozarja, naj upoštevajo hitrostne omejitve in tudi vse druge cestnoprometne predpise.