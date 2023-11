Po strelih iz zračne puške štirje lažje poškodovani

Mariborski policisti zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, potem ko je v četrtek popoldne za zdaj še neznani storilec, domnevno z zračno puško, streljal na paciente oddelka za psihiatrijo, ki so bili na sprehodu na dvorišču oddelka in lažje poškodoval štiri ljudi. V zvezi s streljanjem po zadnjih informacijah obravnavajo mladoletnika.

Kot so še pojasnili na policiji, gre preiskava v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, prve ugotovitve pa kažejo na to, da je storilec streljal z zračnim orožjem.

Da je nekaj minut po 17. uri neznana oseba, domnevno z zračno puško, streljala na paciente oddelka za psihiatrijo na mariborskem UKC, ki so bili na sprehodu na dvorišču, je potrdil tudi predstojnik oddelka Jure Koprivšek. Kasneje je oseba streljala tudi na varnostnika oddelka, ki je preverjal, ali so vsi pacienti evakuirani v stavbo.

Varnostnik ni bil poškodovan, štirje pacienti so dobili lažje telesne poškodbe, enega od teh pacientov so poslali na dodaten pregled v travmatološko ambulanto. Po incidentu so do nadaljnjega zaradi zagotavljanja varnosti pacientov izhode na dvorišča oddelka preklicali.