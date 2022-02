Po umoru otroci nameščeni v varno okolje

Po novi družinski tragediji, v kateri je v Posavju moški umoril partnerko, brez matere pa je ostalo šest otrok, so iz Centra za socialno delo Posavje (CSD) sporočili, da so po obvestilu policije otroke takoj namestil v varno okolje, kjer sta jim ves čas nudeni podpora in pomoč, ki jo potrebujejo.

Družina je bila na CSD poznana, odkar je pred dobrimi štirimi leti iskala pomoč pri uveljavljanju socialnih transferjev. CSD ni bil seznanjen s prijavo o nasilju v družini, je pa oče otrok pred dvema letoma prijavil nasilje nad svojo ženo od tretje osebe.

Na CSD so, zaradi kompleksnosti družinske dinamike, sklicali več multidisciplinarnih skupin, v katerih so sodelovali tako sektor kriminalistične policije iz Novega mesta kot državno tožilstvo, zdravstvo (skupnostna psihiatrična obravnava) in izobraževalne ustanove.

CSD je s pokojno gospo opravil vrsto razgovorov in jo seznanil z možnostmi ukrepanja in varnega umika za njo in za otroke, če bi to potrebovala. Prav tako so staršema nudili pomoč pri vzgoji in oskrbi otrok in pri urejanju medsebojnih odnosov, pri čemer so aktivno sodelovali s policijo, zdravstvom, šolo in vrtcem. »Gospa je vseskozi izražala brezpogojno zaupanje v moža in ni omenjala ogroženosti ali nasilja v družini,« je zapisala direktorica CSD Posavje Marina Novak Rabzelj.

Osemčlanska družina je uveljavljala pravice iz javnih sredstev in prejemala denarno pomoč, večino sredstev je družina dobila v obliki osnovnih življenjskih potrebščin, so sporočili iz CSD.

V torek popoldne je 47-letnik iz Razbora pod Lisco prišel na policijsko postajo v Sevnici in oznanil, da je ubil svojo partnerko. Kriminalisti trenutno vodijo preiskavo okoliščin dogodka, zato drugih podatkov javnosti še niso posredovali. Osumljenec je pridržan. Po naši zakonodaji je za umor zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.