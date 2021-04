Umrl pod prevrnjenim traktorjem

Sinoči se je nekaj pred 23. uro na gozdni cesti v naselju Ravne v občini Železniki prevrnil traktor, traktorist je umrl na kraju dogodka, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Škofjeloški gasilci in gorski reševalci so nudili pomoč reševalcem iz Škofje loke, odklopili akulumator, razsvetljevali kraj dogodka in nudili pomoč pri prenosu preminule osebe do pogrebne službe.



