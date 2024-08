Pogrešanega 49-letnika so našli mrtvega na pobočju Ratitovca

Tragično se je končalo torkovo iskanje 49-letnika iz okolice Radomelj, ki so ga pogrešali svojci z Obale. Možakar se je zjutraj odpravil proti Bohinjskemu jezeru, zatem pa na Ratitovec. Ko so ga našli, mu žal ni bilo več pomoči.

Prijavo so v torek zgodaj popoldne prejeli na Policijski postaji Izola. Takoj je stekla iskalna akcija, v katero je bil vključen tudi helikopter, pogrešanega pa so našli mrtvega na pobočju Ratitovca, so pojasnili na Policijski upravi Koper. Kot smo izvedeli, sumijo, da je padel z velike višine, okrog 70 metrov. Več okoliščin nesreče bo morda razkrila sodna obdukcija, ki jo je na kraju odredil zdravnik.

Poškodovana med soteskanjem

Med soteskanjem je skočila v tolmun in se poškodovala. FOTO: GRS Bohinj

Na Bohinjskem so v torek posredovali tudi reševalci GRS Bohinj, za katerimi je še eno zahtevno reševanje, tokrat iz kanjona pri slapu Grmečica. »Danes je šlo ponovno zelo hitro. Sum na poškodbo hrbtenice, za povrhu vsega še v kanjonu, od nas zahteva visoke obrate in čim hitrejšo oskrbo,« so opisali začetek akcije. V nekaj minutah so že pripravili sidrišča za spust v kanjon. Kot smo izvedeli, so se večkrat ozrli v nebo proti sušcem, ki so prežali nad njihovimi glavami. »Na srečo so med seboj zaigrali mikado in nobenemu ni uspelo priti do tal,« so dodali. Nato so poškodovanko previdno imobilizirali in toliko oskrbeli, da je bila pripravljena na dvig iz kanjona, ki je bil kar zahteven, saj je bil teren zelo krušljiv in ponekod tudi previsen. Pomagali so jo prenesti v helikopter in ji zaželeli hitro okrevanje.

Kot so nam glede reševanja med drugim pojasnili na PU Kranj, so bili nekaj pred 17. uro obveščeni, da se je med organiziranim soteskanjem poškodovala 33-letna tuja udeleženka, ki je v soteski Grmečica skočila v tolmun. S helikopterjem Slovenske policije so jo odpeljali v bolnišnico. »Blejski policisti po do zdaj zbranih obvestilih v dogodku niso ugotovili elementov kaznivih ravnanj,« smo izvedeli.

Istega dne, nekaj minut čez 13.30, pa so policisti PU Kranj dobili tudi obvestilo, da se je pohodnica na relaciji Kofce–Veliki vrh hudo poškodovala in potrebuje pomoč. Tudi po njo je poletela posadka policijskega helikopterja, posredovali so tudi reševalci GRS Tržič. Triindvajsetletni pohodnici je med sestopanjem sicer zdrsnilo in si je na travnati površini poškodovala nogo. Reševanje je oteževala oblačnost, a se je vse srečno končalo.