Poklical na 113 in povedal: »Vse sem ubil«

Peter Gaspeti, ki ga tožilstvo bremeni umora babice, dedka in strica na grozovit in zahrbten način, 13. junija lani, med 11.00 in 11.33 v Škocjanu pri Domžalah, je takoj po tem grozljivem dejanju poklical policijo. Njegove prve besede so bile: »Škocjan 4. Zgodil se je umor.«



V kakšnem stanju je bil takrat, smo lahko včeraj prvič slišali na sodišču. Petčlanski sodni senat, ki ga vodi ljubljanska okrožna sodnica Marjeta Dvornik, je namreč prisluhnil posnetkom treh telefonskih pogovorov s policijo, ki so nastali le nekaj trenutkov po zločinu. Na eni strani je bil obtoženi 25-letnik, na drugi strani pa operater v operativno-komunikacijskem centru. Gaspeti je torej povedal, da se je zgodil umor. Nato je na vprašanje operaterja, če lahko pove več, odgovoril: »Vse sem ubil. Jih imam poln kurac. Dosti imam tega.« Povedal je še, da je pred hišo na omenjenem naslovu in zvezo prekinil.