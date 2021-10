Policija je bila obveščena še o treh grozilnih pismih politikom

Policija je bila včeraj v popoldanskem času in danes dopoldan obveščena še o treh prejetih pisemskih ovojnicah, ki so bile naslovljene na politične predstavnike, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Skupno policisti tako trenutno preverjajo osem pisemskih ovojnic.

Tudi v zadnjih treh primerih, o katerih so bili obveščeni policisti, je so bile pošiljke zasežene in zavarovane. Policija nadaljuje z intenzivnim zbiranjem obvestil in dokazov glede suma kaznivih dejanj grožnje. Takšno kaznivo dejanje se lahko kaznuje z zaporno kaznijo dveh let, so že včeraj sporočili s policije.

Pregon za takšno kaznivo dejanje se začne na predlog oškodovanca, policija pa je za zdaj še v fazi pridobivanja teh predlogov, nekatere pa je že pridobila.

Obisk pri Desusu in SNS

Kriminalisti so danes obiskali poslanski skupini SNS in Desus, na kateri sta bili naslovljeni pošiljki z grožnjami in priloženim nabojem. Prejem pošiljke z nabojem na domači naslov je danes potrdil še poslanec Desus Robert Polnar. Kot je dejal, pa odstopa od kakršnegakoli pregona zoper storilca, v kolikor bi ga policija odkrila.

Po mnenju Polnarja mu je pošiljko z nabojem poslal nekdo, ki se ne strinja s tem, kar počne v politiki. Zatrdil je, da sam sicer temu ne pripisuje posebnega pomena. Ob tem je potrdil, da so kriminalisti danes z njim opravili pogovor, a da jim je ob tem jasno povedal, da odstopa od kakršnegakoli pregona zoper storilca, v kolikor ga bodo našli, saj da se ne želi ukvarjati z ljudmi, ki so »evidentno z najnižjega družbenega dna«.

Tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je potrdil obisk kriminalistov v poslanski skupini SNS, delo kriminalistov pa je ocenil kot profesionalno. Ob tem je sicer dejal, da se boji, da »bo tožilstvo vse skupaj zavrglo, saj je na tožilstvu kar precej ekstremno levo usmerjenih tožilcev, ki jim je to, kar se dogaja, po godu«. V izjavi je sicer ponovno tudi izrazil prepričanje, da grožnje prihajajo s strani podpornikov leve politične opcije.