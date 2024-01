Policistoma grozil, da ju bo okužil s hepatitisom

Ko so tatiča Mateja Jagra zalotili pri kraji in sta ga poskušala prijeti policista, je storil vse, da ne bi končal v lisicah. Proti enemu je celo pljunil in mu siknil: »Upam, da boš dobil hepatitis!« Po tem sta ga uniformiranca le obvladala in prijela, zaradi napada pa si je nakopal še večjo kazen kot zaradi tatvine.

Zakonodaja dopušča, da za zapahi pristanejo tudi kurji tatiči in gotovo jih je v slovenskih ječah precej več kot velikih kriminalnih rib, ki jim pristojni ne znajo stopiti na prste. Če je vrednost ukradene stvari majhna in si jo je storilec hotel prilastiti, se to kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, je zapisano v kazenskem zakoniku.

Matej Jager je bil zaradi minorne tatvine v Hoferju na ljubljanski Njegoševi cesti obsojen na pet mesecev zapora. Tudi zato, ker je stari znanec sodišč, si milosti v obliki pogojne kazni pač ne zasluži več. Dodatnih deset mesecev zapora so mu naložili še zaradi napada na uradne osebe.

Plačal pijačo, piškotov in sladoleda pa ne

Zgodilo se je 26. februarja 2022 ob 16.40, ko je vkorakal v trgovino in si postregel z dvema pločevinkama pijače, piškoti Dragee XXL v vrednosti 4,99 evra in sladoledom Mini sendvič v vrednosti 2,99 evra. Nato je šel do blagajne, kjer je plačal dve pločevinki pijače, piškotov in sladoleda pa ne. Napotil se je proti izhodu in oškodoval družbo Hofer za 7,98 evra, saj mu je šlo za to, da si pridobi te stvari.

Čeprav so bile ukradene stvari torej vredne drobiža, so ga zaposleni prijeli in poklicali policiste. A ko so ti ob 17.10 prispeli v Hofer, si je Jager nakopal še eno kaznivo dejanje – preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Policista Gregor V. in Tina G. sta z njim začela postopek zaradi tatvine, v tistem pa je osumljenec iz žepa izvlekel rabljeno nezaščiteno injekcijsko brizgo z vidnimi sledmi madeža temno rdeče barve in jo usmeril proti policistoma. Stisnil jo je tako, da je iz igle pritekla tekočina rdeče barve. Zagrozil jima je, da ju bo ubil, saj ima hepatitis in ju bo okužil.

Ko sta ga seznanila, da mu zaradi neupoštevanja uradnega ukaza ter kršenja javnega reda in miru odrejata pridržanje, je stekel proti ženskemu stranišču in se poskušal zakleniti vanj. To mu je poskušal preprečiti policist Kevin D., ki je desno dlan postavil med okvir vrat in vrata stranišča, takrat pa je Jager hotel silovito zapreti vrata, pri tem pa priprl policistovo dlan, da je utrpel udarnino desnice.

Policistu je kljub poškodbi uspelo odpreti vrata, Jager pa je nato proti njemu in kolegu Gregorju začel zamahovati z rokami. Policista je pljunil in mu zaželel, da se okuži s hepatitisom.

Delo v splošno korist

Vsaj za majhno tatvino bi jo torej lahko odnesel s pogojno ali denarno kaznijo, toda »sodišče ugotavlja, da je obtoženi, kot kaže kazenska evidenca, že predkaznovan za premoženjska kazniva dejanja. Predmetni kaznivi dejanji je storil v preizkusni dobi, zato pričakovanje, da kaznivih dejanj ne bo ponavljal, ni utemeljeno, saj zaupanja sodišč ni upravičil. Ob tako pogostih kršitvah pravnega reda je na mestu zgolj izrek zaporne kazni,« je v sodbi zapisala sodnica Živa Zaplotnik.

Tožilka je sicer v primeru priznanja krivde predlagala kazen pet mesecev zapora za prvo kaznivo dejanje, za drugo pa deset mesecev, kar znese enotno kazen leto in dva meseca zapora, »ki se izvrši z delom v splošno korist«. In Jager je priznal. Sodnica mu je tako kazen tudi izrekla, ker pa mu je preklicala eno prejšnjo pogojno, je enotna narasla na leto in šest mesecev. Jager mora torej v roku dveh let opraviti družbenokoristna dela.

»En dan zapora se nadomesti z dvema urama dela,« je odločilo sodišče. Če bo torej oddelal skoraj 1100 ur, ne pa še naprej kradel, mu ne bo treba za zapahe.